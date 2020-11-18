Директор Госкомиссии по делам религии (ГКДР) Акин Токталиев заявил в интервью изданию Vesti.kg, что из новой Конституции нужно убрать понятие «светскость».

Токталиев считает, что это понятие нужно убрать, так как в Кыргызстане 98% населения верующие и практически все население проводит религиозные обряды.

«Наш народ сохранился благодаря исламу. А если бы наша страна была изначально светской, то мы забыли бы имя свое и исчезли как нация», — заявил он.

Акина Токталиева назначил директором Госкомиссии по делам религии Садыр Жапаров, будучи еще на посту и.о. президента. Однако сотрудники Госкомиссии выступили против назначения Токталиева на место главы.

В коллективном письме сотрудники комиссии заявили, что Токталиева не соответствует должности. По их словам, адвокат с 2000 года не работал на госдолжности.

Также сотрудники недовольны тем, что Токталиев на протяжении многих лет занимался дискредитацией деятельности Госкомиссии. Вместе с этим он подавал иски в суды в отношении комиссии по делам религий, аппарата президента и Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Кроме этого, одним из главных аргументов против назначения Токталиева называют то, что назначенец Жапарова на протяжении многих лет был адвокатом обвиняемых в экстремистской и террористической деятельности, а среди его подзащитных были участники запрещенных в Кыргызстане организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Джайшуль-Махди».

Коллектив обратился к руководству страны с просьбой пересмотреть решение о назначении Токталиева на пост главы комиссии и назначить директора ГКДР, исходя из профессионального опыта.

Кто такой Акин Токтоналиев

Акина Токталиева бывший адвокат кандидата в президенты Садыра Жапарова, и.о. президента Таланта Мамытова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он защищал интересы чиновников в суде, когда в 2012 году их обвинили в попытке насильственного захвата власти.

Он возглавлял «Комитет по защите чести и достоинства народа Кыргызстана». Известен в качестве правозащитника и адвоката. Токталиев также выступал в защиту политика Бектура Асанова, защищал экс-муфтия Чубака Жалилова, когда его обвиняли в многоженстве, а также лиц, осужденных за экстремизм и терроризм.

Кроме этого, он представлял интересы первого президента Кыргызстана Аскара Акаева в 2006 году после «тюльпановой революции».