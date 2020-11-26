Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 26 ноября на брифинге сообщила, что в Кыргызстане вводится запрет на проведение новогодних корпоративов.

«Мы хорошо знаем, что на таких корпоративах собирается много людей, люди одеваются легко, становятся причиной распространения сезонного гриппа. Всем известно, что на них не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим. Поэтому отвечу четко — вводится запрет на проведение новогодних вечеринок, особенно в госучреждениях», — сказала Сурабалдиева.

Вице-премьер напомнила, что по вопросу запрета корпоративов и.о. премьер-министра Артем Новиков уже дал строгие поручения всем госорганам и местным властям.

Коронавирус и ограничения

В Кыргызстане все еще действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 24 марта. С ним ввели ограничения на ряд видов экономической деятельности: были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, театры, торговые центры и рынки.

Позже предпринимателям разрешили работать, но с ограничением по времени и при соблюдении эпидемиологических норм.

Сейчас точки общепита могут работать до полуночи, обслуживая одновременно не более 50 человек из-за запрета массовых мероприятий.

Несмотря на частичное разрешение работы, в конце сентября владельцы столичных ресторанов вышли на митинг с требованием разрешить им работать полноценно, заявив об убытках и безработице.

Вместе с запретом на некоторые виды бизнеса в стране все еще не дали разрешение на офлайн-обучение в школах. При этом, общественный транспорт и рынки, где наибольшее скопление людей, продолжают работать.

По прогнозам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, Кыргызстан сейчас переживает второй пик заражений коронавирусом.

За время пандемии коронавируса в Кыргызстане выявили 71 171 случай заражения COVID-19. Из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 62 544 пациента. Умерли за время пандемии 1 251 пациент с коронавирусом и внебольничной пневмонией.