Муфтий Максат Токтомушев рассказал в интервью ИА АКИpress, что его пытаются незаконно снять с должности вопреки уставу Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Давление на Токтомушева, по его словам, усилилось перед курултаем мусульман республики. Там в начале апреля должны избрать нового муфтия, а также 21 члена Совета улемов и руководство Центральной ревизионной комиссии.

Но, по словам муфтия, есть некие «заинтересованные лица», которые «за два месяца [до курултая] поливают грязью, клевещут, хотя до этого ничего [правонарушений, в которых обвиняют Токтомушева] не было». Токтомушев сдаваться не собирается и намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост муфтия.

Кому могло понадобиться кресло муфтия?

По словам Токтомушева, те, кто сейчас желает сместить его, руководствуются корыстью. Он считает, что в этом может быть много заинтересованных из Совета улемов, бывших муфтиев и «некоторых самозванцев из числа государственных чиновников».

«Прикрываются именем президента. У них интерес — никакой ценности в распространении духовности ислама. Только корыстные цели. Вся эта клевета преследует только корыстные цели. Все обвинения — это ложь и клевета. Почему? Потому что это все из-за ненависти и своих корыстных целей», — сказал Токтомушев.

Муфтий частично подтвердил информацию, которую озвучил на минувшей неделе активист Келдибек Аскаралиев. На пресс-конференции он заявил о том, что членам Совета улемов угрожают, чтобы они проголосовали за снятие действующего муфтия — тогда Токтомушев не сможет участвовать в выборах на курултае.

Аскаралиев заявил, что к давлению на священнослужителей причастны экс-глава Госкомрелигии Зайырбек Эргешов, член Конституционного совещания, «помощник Садыра Жапарова» Арзыбек Бурканов, а также глава Совета улемов Абибилла Кадырбердиев. По словам активиста, вместо Токтомушева они хотят поставить некоего Султана Гафурова.

Сам действующий муфтий сказал, что, по его информации, «такое намерение с их стороны было».

«Даже не намерение, они уже действовали. Мне звонили по телефону и говорили, что муфтий должен написать заявление и покинуть должность, а на его место поставить Султана Гафурова. Мне звонил мой советник, а ему передали они.[Это были] Султан Гафуров, Рахматтуло Эгембердиев [экс-муфтий], ссылаясь на советника президента Арзымата*Бурканова», — заключил Токтомушев.

*Максат Токтомушев упоминает о неком «Арзымате Бурканове», однако, скорее всего, он имеет в виду Арзыбека Бурканова. И Аскаралиев, и Токтомушев называют Бурканова «советником» или «помощником» Жапарова, но официально в числе его советников Бурканова нет, приказов об их назначении на сайт главы государства также нет. При этом известно, что Арзыбек Бурканов был свидетелем по делу Камчы Кольбаева в 2013 году, связанном с недвижимостью. В этом же деле косвенно упоминался и Садыр Жапаров. О Бурканове известно, что он был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ак Жол» бывшего президента Курманбека Бакиева, в 2015 году он вошел в состав партии «Кыргызстан». Официально после октябрьских событий Бурканов не получил никакой должности.

Что сказал президент?

После этого муфтий вынужден был просить о встрече с президентом Садыром Жапаровым.

«Его позиция — чтобы было все в согласии, чтобы было единство и дружба. Мы, говорит он, то есть власть, не вмешиваемся в ваши дела. Вы, говорит, проводите курултай по уставу и выберите самого достойного», — отметил он.

Добавив, что «президент попросил все уточнять, он не давал указания поменять муфтия».

Ранее Садыр Жапаров заявлял, что люди, которые используют фотографии с ним для получения каких-либо должностей или решения своих вопросов, «получат свое наказание». И предупреждал, что те, кто представляются его помощниками или советниками для продвижения каких-то своих интересов и нарушения закона, тоже понесут ответственность.

Какие претензии возникали к Токтомушеву?

Далее последовала встреча с Буркановым. Тот сказал, что претензии к Токтомушеву возникли из-за непроверенной информации — якобы 100 паломников написали заявление, что они оплатили хадж. Хадж из-за пандемии коронавируса не состоялся, но деньги вернули не всем оплатившим за паломничество.

«Мы проверили по базе данных, ни одного из них нет в ней. Все это фейковые имена», — отметил Токтомушев, добавив, что еще одна жалоба на Духовное управление мусульман поступила от главы Совета улемов Абибиллы Кадырбердиева. В Совете улемов посчитали, что деньги верующим не отдают, потому что «кто-то украл» или «использовали на выборы».

«Но нашу сторону они не спросили, не уточнили, хотя нужно спросить и другую сторону. Их намерения были другими. Всевышний все знает. Они хотели поменять муфтия, поставить своего. Так не пойдет, все должно быть по закону. Мы должны уважать закон государства и шариат», — напоминает Токтомушев.

То, что деньги от хаджа остались в ДУМК, священнослужитель подтверждает. Но, по его словам, оттуда «ни сома не использовали, ни сома не украли».

Сейчас Центральная ревизионная комиссия проверяет финансовую деятельность и готовит отчет по этим деньгам. С учетом того, что часть паломников уже забрала свои средства, на счету находится более $10 млн.

Муфтий рассказал, что хадж сейчас организуется прозрачно. Токтомушев напомнил оппонентам, что «как было раньше, уже не пойдет».

«С 2014 года у нас в организации хаджа все определяется электронным способом и жесткой межведомственной комиссией, которая включает представителей ГКНБ, МВД и правительства. Как раньше продавать визу, этого бардака уже не будет. Сейчас все через банковские переводы, все через интернет, живая очередь. Все видно», — говорит он.

Что за земельный участок?

Опроверг Токтомушев и обвинения со стороны учительницы Салимы Медеровой. Недавно на пресс-конференции она заявила, что духовный лидер мусульман Кыргызстана якобы выступил гарантом при покупке ей земельного участка у благотворительного фонда «Ихсан Хайрия».

Знакомство с Медеровой он подтвердил, однако ей «ни сома не должен», как ранее заявляли в пресс-службе ДУМК. По его словам, Медерова и представители фонда приходили к нему, чтобы разобраться в споре.

«Наша миссия — помирить враждующих, делаем духовно-нравственный призыв. Я призвал стороны помириться, а Кочкорбеку Жуманазарову [одному из представителей фонда] сказал, чтобы он вернул деньги или участок, если этого не сделал. Если вы этого не сделаете, тогда обращайтесь в суд. На этом наши полномочия заканчиваются. Мы не суд и не правоохранительные органы», — заключил Токтомушев.

Кто такой Максат Токтомушев?

Максат Токтомушев занимает пост муфтия Кыргызстана с 2014 года.



Он родился в селе Кара-Кульджа Ошской области в 1973 году, в 1995 году окончил Сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности «зооинженер».

После он поехал получать религиозное образование в Пакистан, где учился до 2003 года в университете «Аль-Арабия», изучая ханафитский мазхаб — Токтомушев знает не только арабский язык, но и урду.

По возвращении с 2005 по 2013 год он преподавал в медресе «Абдулла ибн Масуд» и получал еще одно образование: в 2010 году Токтомушев получил диплом по специальности «Исламская экономика и банковское дело». Параллельно с этим с 2008 по 2010 год стал имам хатибом в мечети в 7-м микрорайоне Бишкека, а с 2010 по 2013 год занимал пост казы Бишкека.

С июля 2013 года по январь 2014 года Токтомушев был заместителем муфтия Кыргызстана, после чего был избран на пост главы Духовного управления мусульман. В 2017 году он был переизбран на этот пост. У муфтия Кыргызстана семеро детей: пять сыновей и две дочери.