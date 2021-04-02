В Духовном управлении мусульман Кыргызстана сообщили, что прививаться от COVID-19 можно во время поста в месяц Рамазан. В муфтияте отметили, что это не нарушает пост Орозо, однако подчеркнули, что не несут ответственности за качество вакцин.

«Каждый человек сам должен решить, получать вакцину или нет и какой именно вакцине доверять. Мы — организация, не ответственная за проверку вакцин, и поэтому сказать, что состав той или иной вакцины подходит или не подходит, не можем», — сказал kaktus.media представитель отдела фатв ДУМК Бактияр Токтогазы уулу.

Ранее в ДУМК сообщили, что зараженные COVID-19 могут не держать пост во время Рамазана, если им не позволяет состояние здоровья.

Предварительно, месяц Рамазан в 2021 году начнётся 13-14 апреля.

Рамазан — священный месяц мусульман, в течение которого верующие соблюдают пост. Пост в Рамазан является одним из пяти столпов Ислама и обязателен для всех мусульман*.

* От обязательности поста освобождаются душевнобольные, дети, больные, пожилые люди, путешественники, беременные и кормящие женщины.

Во время поста мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

Вакцинация в Кыргызстане

Вакцинация в стране стартовала 29 марта. Вакцинация проходит китайской вакциной SinoPharm. В Кыргызстан 19 марта поступило 150 тысяч доз этой вакцины, которой хватит на 75 тысяч человек, так как препарат вводится двукратно с интервалом 25-28 дней.

Вакцинация в стране будет в три этапа и начали её в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

На первом этапе планируется вакцинировать медиков, работников образовательных организаций, правоохранителей и силовиков. На втором этапе прививки получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет.

Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.