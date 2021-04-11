Председатель Бишкекской избирательной комиссии Кайрат Маматов сообщил, что итоги выездного голосования отменены на шести участках Бишкека на основании обращения общественного фонда «Общее дело» и партии «Республика».

Кроме того, по его словам, в отношении сотрудников муниципального территориального управления №8 заведено уголовное дело.

«Переносные ящики стоят опечатанные до 20:00. Если будут ещё жалобы в течение дня по вчерашнему голосованию, то будем принимать меры, вплоть до отмены результатов», – сказал он.

Маматов отметил, что рассмотрение жалоб о нарушениях в ходе выездного голосования продолжается. По его словам аннулированы 236 голосов. Всего в избирательные участки города Бишкек было подано 4 990 заявлений по голосованию вне помещения, из которых проголосовали 4 001 избиратель.

Итоги отменены в:

Ленинском районе на участках №1028, 1029, 1026;

Свердловском районе на участках №1309, 1312, 1311.

Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов сообщил «Клоопу» о большом наплыве избирателей, которые решили проголосовать вне помещений. Наблюдатели зафиксировали случаи, когда избиратели говорили, что не подавали заявок для преждевременного голосования.

По словам Маматова, 87% заявлений о том, что избиратель будет голосовать вне помещения, были поданы домкомами и квартальными.

Жалобы от наблюдателей и партий

Общественный фонд «Общее дело» 10 апреля подал 29 жалоб о нарушениях во время голосования на местных выборах вне помещений – 13 из них в Бишкеке, ещё 16 – в Оше.

По данным наблюдателей, зафиксированы подкуп, агитация, давление на избирателей, а также ущемление прав наблюдателей на отдельных участках.

Бывший член ЦИК Атыр Абдрахматова в свою очередь заявила, что необходимо отменить все бюллетени по голосованию вне помещений в Бишкеке и Оше из-за массовых нарушений.

По ее данным, членами избирательных комиссий управляют посторонние лица, которые знают маршрут, сопровождают комиссию на отдельной машине, заходят к избирателям.

«Возможно, это представители отдельных партий, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. […] Выявляются избиратели, которые не подавали заявление голосовать на дому, в большинстве участков аномальное число избирателей, якобы подавших заявление голосовать на дому», — отметила Атыр Абдрахматова.

Вечером 10 апреля ряд партий потребовали отменить итоги голосования вне помещения в Бишкеке и Оше из-за массовых нарушений.

Партии «Республика», «НДПК», «Реформа», «Социал-демократы», «Улуу-Журт», «Ак Бата», «Демократическое движение Кыргызстана», «Патриот», «Ынтымак», «Бутун Кыргызстан» выступили с заявлениями о массовых нарушениях и давлении на избирателей.

«Как выяснилось в ходе голосования, многие из них не имеют показаний к участию в выездном голосовании, потому что не являются ЛОВЗ или гражданами почтенного возраста. Число желающих проголосовать вне помещений распределено неравномерно по всему Бишкеку, а сконцентрировано в основном на нескольких избирательных участках. […] Мы очень надеемся, что власть и все ответственные за организацию избирательного процесса хорошо усвоили уроки октября 2020 года и своевременно сделают работу над ошибками», — отмечается в заявлении партии НДПК.

В партии «Реформа» также отметили факты нарушения тайны голосования, давления на избирателей со стороны домкомов, квартальных и неизвестных лиц, выявления избирателей, не подавших заявления о голосовании на дому, агитации в ходе голосования и подкуп избирателей.

«Все эти случаи зафиксированы и задокументированы наблюдателями. “Реформа” требует, чтобы ТИК отменила все результаты голосования вне помещений в Бишкеке и сняла с выборов партии, которые замешаны в подкупе и давлении на избирателе», — заявили в политорганизации.

Около 11 часов вечера 10 апреля представители партий и ОФ «Общее дело» cобрались у здания ТИК в Бишкеке и подготовили совместное письменное заявление.

После регистрации заявлений территориальные комиссии Бишкека и Оша сообщили, что начали проверку. По словам главы столичной ТИК Кайрата Маматова, что на отдельных УИК итоги досрочного голосования могут быть отменены.

«После завершения голосования будем изучать все поступившие материалы. Там, где будут установлены нарушения, будем отменять итоги. Уже сообщают о вмешательстве домкомов, будем передавать материалы в милицию за вмешательство в деятельность избирательных комиссий. Она даже после выборов может все данные перепроверить», — отметил он.