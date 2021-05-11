Пресс-служба МЧС сообщила, что 11 мая в Кара-Кульджинском районе были затоплены дворы домов в селах Ак-Кыя, Сары-Булак и Кара-Кочкор.

Фото: Пресс-служба МЧС

Ранее после сильных дождей 8 мая в этих селах дороги и арыки заполнил сель. Так же сель сошел на отрезок автодороги Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайку.

На месте происшествия работают сотрудники милиции, спасатели и пожарные — более 50 человек. По информации МЧС, дорога Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайку уже открыта. Ведутся работы по очищению пострадавших сел.

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Авторы: Ералиева Айжан, Набиев Анис