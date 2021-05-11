Пресс-служба кабинета министров сообщила, что 11 мая Мирбека Кожоева назначили новым полпредом кабинета министров в Иссык-Кульской области. Распоряжение о назначении подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

Бывший полпред в области Элчибек Джантаев, который работал на этой должности с ноября 2020 года, получил назначение в другое ведомство. Теперь он по распоряжению кабмина стал директором Госагентства регионального развития.

Что известно о Мирбеке Кожоеве?

Кожоев — уроженец Иссык-Кульской области. О нем известно, что он с 2006 по 2010 годы был помощником и пресс-секретарем экс-губернатора Иссык-Кульской области Кыдыкбека Исаева.

Позднее Кожоев работал заместителем заведующего отделом государственного управления аппарата президента и руководил аппаратом полпредства в Иссык-Кульской области.

Что известно об Элчибеке Джантаеве?

Джантаев с 2018 года был акимом Тюпского района области, после чего в июле 2020 года стал первым заместителем полпреда правительства в Иссык-Кульской области.

На должность полпреда правительства в области его назначил в ноябре 2020 года Садыр Жапаров, когда был премьер-министром. Тогда прежний полпред, Балбак Тулобаев, был назначен в Бишкек на должность и.о. мэра на период до выборов в горкенеш.

Авторы: Ералиева Айжан, Набиев Анис