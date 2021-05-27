СМИ Кыргызстана сообщили, что экс-премьер-министра Темира Сариева 26 мая вызвали на допрос в Военную прокуратуру по делу, связанному с рудником Кумтор. Сообщается, что Сариева вызвали на допрос в качестве свидетеля.

По данным Kaktus.media, экс-премьер-министра допрашивали по поводу соглашений по месторождению. Информагентство 24.kg же сообщило, что Сариева вновь вызвали на допрос 27 мая.

«Известно, что допрос проходит с участием представителей межведомственной следственной группы в здании Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона», — пишет 24.kg.

В ГКНБ и Генпрокуратуре не смогли дать комментарий «Клоопу», и пока не подтвердили то, что Сариева вызывали на допрос.

Кто такой Темир Сариев?

Сариев в своей карьере не раз занимал высокие должности. К примеру, он был депутатом двух созывов Жогорку Кенеша с 2000 по 2007 год.

В 2010 году после апрельской революции он занял пост заместителя председателя Временного правительства в ранге министра финансов.

Он подал в отставку через три месяца после назначения на этот пост, чтобы принять участие в подготовке к предстоящим парламентским выборам. Однако партия «Ак-Шумкар» не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в Жогорку Кенеш.

В 2011 году он стал министром экономики и через год возглавил госкомиссию по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани»*.

*«Кумтор Голд Компани» — «дочка» канадской компании Centerra Gold Inc. Компания разрабатывает золоторудное месторождение Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии. Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» владеет более 26% акций Centerra Gold и является крупнейшим акционером компании.

В 2015 Сариев стал премьер-министром страны, но через год подал в отставку из-за скандала вокруг реконструкции автодороги Балыкчы — Корумду. Тогда стало известно, что тендер на реконструкцию провели с нарушениями, а приближённых Сариева заподозрили в лоббировании интересов одной из компаний.

Нынешний глава госкомиссии по Кумтору* Акылбек Жапаров подводя предварительные итоги работы комиссии 12 мая обвинил бывших президентов и премьер-министров в нынешней ситуации с Кумтором.

По словам Жапарова, Сариев будучи министром экономики, предъявил претензию компании Centerra на 6 млрд 698 млн 900 тысяч сомов, но не стал её взыскивать.

*Комиссию по Кумтору создали в феврале этого года. Сначала она была депутатской, но потом её сделали государственной. Возглавляет госкомиссию депутат Акылбек Жапаров.

Сам Сариев опроверг заявление Жапарова и сказал, что в заключении невыгодных соглашений по Кумтору участие принимал сам Акылбек Жапаров.

Что происходит вокруг Кумтора?

За последние несколько недель месторождение Кумтор оказалось в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша.

Сначала 7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

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Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Сама же Centerra Gold Inc заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В компании считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами и там намерены защищать свои права. Однако в Centerra Gold отмечают, что готовы к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента 17 мая сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. До этого в офиса «Кумтор Голд Компани» правоохранители провели обыски.

21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

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