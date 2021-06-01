В Араванском районе Ошской области был задержан депутат местного кенеша со своим подельником по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

«По итогам проведенных работ, сотрудники криминальной милиции УВД Ошской области с поличным при получении $3 тысяч у 57-летнего жителя, были задержаны А. С. и его подельник — 28-летний житель села Кесек Ж. Ж. Их водворили в ИВС», — сообщили в УВД.

В айыл окмоту Мангыт изданию «Турмуш» рассказали, что А. С. был избран депутатом сельского кенеша Мангыт по итогам выборов 11 апреля 2021 года и недавно он получил мандат.

Отмечается, что меру пресечения новоизбранному депутату должны избрать 1 июня. Его подельник был отпущен под домашний арест 31 мая решением Ошского горсуда.

Над материалом работали: Нурсултан Усенов и Бегимай Арстанбекова.