Бывший и.о мэра Бишкека Балбак Тулобаев записал видеообращение к водителям маршруток, которые устроили забастовку и уже второй день отказываются выходить на линии. Тулобаев напомнил им о ранее достигнутых договоренностях между водителями и столичной властью.

«Ранее мы договаривались, что в мае, когда придут депутаты нового созыва горкенеша, тарифы на проезд повысятся до 10 сомов для школьников и пенсионеров, и до 15 сомов для остальных пассажиров. В мае итоги выборов отменились. Но мэрия подготовила все необходимые документы, могли бы и подождать до прихода нового горкенеша. Первым делом рассмотрят ваш вопрос», — сказал он.

Он отметил, что «нынешний мэр поддерживает все договорённости прежних мэров», однако ничего не сможет решить без нового созыва горкенеша.

«Так не пойдет, повышение тарифов должен принять горкенеш, просьба: не мучайте людей в такую жару. Столько терпели, потерпите еще чуть-чуть, прошу вас, не мучайте горожан и выйдите на линию», — сказал Тулобаев.

Забастовка водителей маршруток

Балбак Тулобаев в январе 2021 года, когда исполнял обязанности мэра Бишкека, тоже записал видеообращение к водителям маршруток. Тогда он заявил, что мэрия готова поднять стоимость проезда, однако это удастся сделать только после того, как придёт новый созыв депутатов горкенеша.

Он добавил, что в случае, если они откажутся выходить на линии, то у них отзовут лицензии.

Нынешняя забастовка водителей маршруток длится уже 2 дня. Перевозчики всё также недовольны тем, что власти уже который год не решают вопрос о повышении цен на проезд в маршрутке.

Горожане жалуются, что из-за отсутствия маршруток, общественный транспорт перполнен, а службы такси завышают цены на проезд.

В мэрии Бишкека заверяли, что с водителями маршруток ведутся переговоры и что в ближайшее время все выйдут на линии.

Однако позже СМИ сообщили, что забастовка водителей может продлиться неделю.

Тем временем, в мэрии призывали горожан не оставаться в стороне и подвозить друг друга. Хотя бишкекчане и так помогали друг другу ещё с раннего утра первого дня забастовки.

Позже в столичном муниципалитете сообщили, что аэропорт «Манас» и Ассоциация «Дордой» предоставили свыше 15 автобусов для бесплатного развоза горожан.

Всего в городе курсируют 110 автобусов и 141 троллейбус.

Над материалом работали Бегимай Арстанбекова и Нурсултан Усенов.