Федерация плавания КР сообщила, что пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал две бронзовые медали на Международном турнире «Марк Нострум».

«Данный турнир является квалификационным для участия в Олимпийских Играх 2021 г. в Токио и в нем участвуют сильнейшие лидеры мирового плавания», — говорится в сообщении Федерации.

Денис Петрашов — один из кыргызстанский спортсменов, уже получивших путевку на Олимпийские игры в Токио. Он был первым кыргызским спортсменом, получившим лицензию на Олимпиаду. Петрашов выступит на дистанциях в 100 и 200 метров брассом.

Он уже участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Петрашов — чемпион Азии по плаванию 2019 и 2017 годов. В январе 2020 года он получил серебро на турнире по плаванию в Женеве — CIG Challenge.