Пользователи соцсетей распространили информацию о том, что внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук подарил джип главе Госкомитета по экологии и климату Динаре Кутмановой.

«Это же прямой конфликт интересов! ГАООСЛХ проверяет Кумтор, а Кумтор дарит им джипы?!» — написала правозащитница Динара Ошурахунова.

Кутманова в интервью журналисту «Клоопа» подтвердила, что «Кумтор» предоставил ей машину, однако опровергла информацию, что это был подарок. Она также добавила, что машина ей необходима из-за частых поездок на рудник Кумтор. Кутманова также уточнила, что авто выдали не лично ей, а комитету, который она возглавляет.

«Мы обратились с письмом в “Кумтор Голд Компани”, сейчас создался новый комитет по экологии и климату, и он пока создан только на бумаге и ничего нет. […] Они дали комитету на время в пользование машину, не мне. [Информация] о том, что он [Тенгиз Болтурук] мне подарил машину — это глупость. У нас пока все на бумаге и сейчас мы будет думать, где брать кадры и технику. Людям надо понимать, что комитет пока новый, нужно набрать людей и решить вопрос материального оснащения», — сказала Кутманова.

Кутманова также уточнила, что кроме машины ей предоставили водителя, но при этом авто все еще находится на балансе компании «Кумтор».

«Тем более главный акционер “Кумтора” — это “Кыргызалтын”. Другое дело, если бы я взяла машину у частной компании, но “Кумтор” — это компания, в которой Кыргызстан является главный акционером», — заключила она.

Суд и скандал вокруг Кумтора

Имя Динары Кутмановой высплыло после суда против «Кумтора». В числе истцов был предположительно ее сын Кемелбек Кутманов.

Кутманов, а также Айбек Сарыбаев и Наристе Калчаев требовали признать незаконным складирование отходов компании на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане.

В итоге 7 мая Октябрьский райсуд 7 мая решил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов в пользу государства, а также 1,3 млрд сомов госпошлины. Общая сумма выплаты компании по иску составила около $3,1 миллиардов.

Кроме этого, согласно данным Министерства юстиции, Кутманов является директором компании «Дайдалус», которая занимается добычей цветных металлов.

При этом до 2020 года этой компанией руководила Динара Кутманова. Ведомство, которое оно возглавляет выступило третьей стороной в деле по иску к «Кумтору».

Кто такой Тенгиз Болтурук

После решения этого суда и подведения итогов работы Госкомиссии по предприятию «Кумтор», власти решили ввести внешнее госуправление в компании.

Внешним управляющим «Кумтор Голд Компани» стал Тенгиз Болтурук — гражданин Канады и Кыргызстана, ранее входивший совет директоров канадской компании Centerra Gold Inс. Именно Centerra разрабатывала рудник через компанию «Кумтор Голд Компани».

На это решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Кроме этого, Centerra Gold Inс сообщила, что подает иск на Тенгиза Болтурука, чтобы запретить ему прямое или косвенное участие в управлении рудником Кумтор.