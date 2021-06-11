Первомайский районный суд Бишкека частично удовлетворил иск в интересах трех жертв пыток со стороны милиционеров. Об этом сообщил общественный фонд «Кылым шамы», занимающийся защитой прав человека в Кыргызстане.

Судебный процесс прошел накануне, 10 июня.

«Первомайский районный суд частично удовлетворил иск в интересах трех жертв пыток, сумма иска составляла 1 млн 300 тыс сомов. Суд взыскал с МВД КР и Министерства экономики и финансов КР в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 300 тыс сомов», — отмечается в сообщении правозащитников.

Дело о пытках подростков

В декабре 2013 года в Баткенской области трое подростков стали подозреваемыми по делу об убийстве из-за того, что вызвали скорую для мужчины с ножевым ранением, лежавшего посреди улицы.

Милиционеры ОВД города Кызыл-Кия добивались от них признательных показаний. С 3 по 5 декабря они истязали их, используя электрошокер, и угрожали убийством. Потом родственники и друзья подростков обратились в прокуратуру.

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Прокуратура закончила расследование пыток в начале марта 2014 года: замглавы ОВД Кызыл-Кия Канатбеку Жолдошову, начальнику отдела уголовного розыска Бактыяру Сыдыкову и оперативникам Советалы Орунбаеву и Кадырбеку Кайымову предъявили обвинения в превышении должностных полномочий с применением физического насилия, оружия и специальных средств, пытках группой по предварительному сговору, а также в пытках несовершеннолетних. Их поместили под домашний арест.

Приговор вынесли только через четыре года, в октябре 2018 года. Ошский городской суд приговорил замглавы ОВД Кызыл-Кия Жолдошовева к 14 годам колонии, начальника угрозыска Бахтияра Сыдыкова — к 13 годам, оперативники Кайымов и Орунбаев получили по 12 лет.

Но через месяц Ошский областной суд в апелляции оправдал милиционеров в связи с отсутствием доказательств участия в пытках. Он базировался на решении заключения экспертизы, о которой просили обвиняемые.

Согласно ему, подростки получили телесные повреждения еще до того, как оказались в отделе милиции. Адвокат потерпевших Таир Асанов заявлял, что милиционеры могли «договориться» с экспертами и получить нужное для них заключение.

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