На 22-м километре автодороги Ош — Баткен произошла авария, унесшая жизнь шестерых человек, четверо из них — дети. Еще шестеро попавших в ДТП, по данным МЧС, находятся в больнице с различными травмами.

Как сообщили в МЧС, в ночь на 13 июня на вышеуказанной трассе на участке Ноокатского района Ошской области столкнулись автомобили марки Honda Fit и Daewoo Matiz.

В результате на месте погибли одна женщина, один мужчина и один ребенок. Остальные девять пострадавших были доставлены в больницу.

14 июня трое из девяти пострадавших скончались в больнице. Это — 5 летний ребенок, 15 летний подросток и новорожденный младенец. Еще трое детей получают лечение в Ошской областной и Ноокатской районной больницах.

Три аварии — 15 жизней

В этот же день, 12 июня, на 495 километре автодороги Бишкек — Ош столкнулись грузовик «Мерседес-Бенц» и легковая машина марки «Хонда Одиссей». Вследствие чего погибли шесть человек.

В тот же день была зарегистрирована еще одна авария. В селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района в припаркованную машину марки «Фольксваген-Пассат» на обочине дороги, врезался сзади грузовик марки «Мерседес-Бенц». водитель не справился с управлением. В результате несчастного случая погибли 33-летняя женщина и две ее дочери. Старшей было четыре года, младшей всего один год.

Из-за участившихся аварий на дорогах 14 июня президент Садыр Жапаров поручил МВД усилить меры по предотвращению ДТП. Он призвал граждан соблюдать правила дорожного движения, водителей — быть осторожными на дороге, уважать пешеходов и других участников дорожного движения.

Не так давно в аварию чуть не попал и сам президент. 4 июня одна из машин, сопровождающих Садыра Жапарова, разбилась на дороге в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Врач президента погиб, три человека получили ранения. Сам Жапаров находился в другой машине и не пострадал.