Центральная избирательная комиссия сообщила, что 21 июня стартует предвыборная агитация. Она завершится в 8:00 10 июля, ровно за сутки до начала самих выборов — они назначены на 11 июля.

В комиссии уточнили, что ТИКи Бишкека, Оша и Токмака 20 июня должны утвердить список партий, которые смогут участвовать в повторных выборах городских кенешей.

В ЦИК отметили, что после этого политические партии обязаны будут предоставить в ТИК свои программы не позднее 23 июня.

Согласно закону, программы должны быть опубликованы на ведомственном сайте в разделе «Талапкер» не позднее трех календарных дней с момента регистрации списков кандидатов партий.

Однако глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов заявил, что члены комиссии еще не вынесли решение об отмене регистрации списка кандидатов семи политпартий. По его словам, мнения членов ТИК разделились.

«В законе есть противоречия, из-за чего норму об участии в повторном голосовании можно трактовать двояко. Рассмотрение вопроса отложено на завтра, 20 июня. До полуночи ТИК сообщит, какие партии прошли регистрацию», — пояснил Маматов.

Письмо с требованием отменить регистрацию списков кандидатов партий «Онугуу-Прогресс», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Жаны-Мезгил», «Туран», «Столица» и «Сила в единстве» направил председатель партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков.

Свое требование Султанбеков обосновал тем, что выборы повторные. Согласно закону, в них могут принять участие только те партии, которые участвовали в первой гонке.

Семь же партий, отмены участия которых Султанбеков добивается, не баллотировались на выборах 11 апреля.

Ранее Центризбирком сообщал, что списки кандидатов на регистрацию в Бишкеке для участия в повторных выборах подали 17 партий, в Оше — 9, а в Токмаке — 6.

В пресс-службе ЦИКа отметили, что во всех трех городах собирается участвовать в выборах только одна партия — «Ата-Журт Кыргызстан».

Ее связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым — его сын баллотировался в депутаты местных кенешей в Джалал-Абаде от этой партии.