Минздрав Кыргызстана сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. Три человека скончались в Бишкеке и по одному в Джалал-Абадской и Ошской областях.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 925 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 870 человек. В Баткенской области новых случаев заражения не выявлено.
- Бишкек — 470;
- Ошская область — 74;
- Ош — 113;
- Чуйская область — 100;
- Джалал-Абадская область — 76;
- Иссык-Кульская область — 20;
- Нарынская область — 10;
- Таласская область — 7.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 114 300 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 404 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 104 706 пациентов.
За сутки среди медиков выявили 34 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 058 медработников, из которых выздоровели всего 4734.
Также штаб сообщил, что на 16 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 2 285 пациентов, из них 101 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 4 323 человека лечатся амбулаторно.