Минздрав Кыргызстана сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. Три человека скончались в Бишкеке и по одному в Джалал-Абадской и Ошской областях.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 925 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 870 человек. В Баткенской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 470;

Ошская область — 74;

Ош — 113;

Чуйская область — 100;

Джалал-Абадская область — 76;

Иссык-Кульская область — 20;

Нарынская область — 10;

Таласская область — 7.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 114 300 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 404 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 104 706 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 34 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 058 медработников, из которых выздоровели всего 4734.

Также штаб сообщил, что на 16 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 2 285 пациентов, из них 101 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 4 323 человека лечатся амбулаторно.