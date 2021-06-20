

Замдиректора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов в своем твиттере рассказал о росте числа вызовов скорой помощи за счет обращений пациентов с коронавирусом примерно на 10%.

По его словам, «ситуация напряженная», но пока город справляется.

Ситуация по Скорой.

Общий рост обращений в последние дни порядка 10%. И рост именно за счёт ковидных пациентов.

Ситуация напряженная, хоть мы пока и справляемся.

Выводим на линию максимальное количества бригад (38-40), и диспетчеров (8). — Егор (@borisov103) June 19, 2021

Кроме того, бишкекский ЦЭМ готовится к ухудшению эпидемситуации. Создается резерв бригад для работы на вызовах только с коронавирусными пациентами.



Формируем резерв бригад, которые в случае повторения прошлогодних событий будут работать только с ковидными. Так что если вы врач-ординатор или заканчиваете мед универ, велкам на Исанова 105 (станция скорой помощи), да или хоть просто в ДМ пишите — Егор (@borisov103) June 19, 2021

Однако Борисов призывает не паниковать.

И помните, друзья.

Паника - наш враг. — Егор (@borisov103) June 19, 2021

Накануне, 19 июня, число новых случаев коронавируса в стране достигло 870 случаев, 470 из которых — в Бишкеке. Такая статистика зафиксирована впервые почти за год — с «черного» июля 2020 года, когда в стране случился коллапс системы здравоохранения.

Группа краткосрочного прогнозирования независимых экспертов предупредила о том, что кыргызстанцев ждет резкий рост заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели — до 1500 новых случаев в день. При этом коек в больницах и мест в реанимации хватит не на всех, кому они могут понадобиться.

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На брифинге 15 июня замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев заявил о начале третьей волны COVID-19. По его словам, для этого власти развернули более 3 тысяч коек в стационарах и еще 1,5 тысячи коек оставили на резерв.

Он также отметил, что в стране сейчас циркулируют четыре штамма коронавируса, среди которых британский штамм, который составил 44% и российский — 39%.

Мэрия Бишкека ввела ограничения работы увеселительных заведений из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19. Им разрешено работать только до 23: 00 и при выполнении и других норм. Есть ограничения и в Оше.

19 июня показатели распространения коронавируса по Кыргызстану достигли показателей июля 2020 года — за сутки умерли пятеро, вирус выявили у 870 человек, 34 из которых медики. Больше всего случаев — 470 — обнаружили в Бишкеке.

На заседании Республиканского штаба зампредседателя кабмина и глава штаба Жылдыз Бакашова дала ряд поручений по подготовке к ухудшению ситуации. По стране начали готовить обсервации для медиков, работающих в мобильных бригадах и в «красных зонах» и искать резерв медицинских кадров.

Кроме того, она поручила обеспечить в организациях здравоохранения трехмесячный запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для лечения пациентов с COVID-19. Также в регионы, где идет рост заболеваемости, отправят лекарственные средства и медицинские изделия из Фонда госматрезервов.

После этого мэрия Бишкека объявила о развертывании дневных стационаров* в каждом районе города и рекомендовала организациям перевести 50 % сотрудников на удаленный режим работы.

*Ранее межведомственная комиссия, проверявшая, как госорганы и муниципалитеты боролись с COVID-19 в первую волну, признала, что дневные стационары вне больниц негативно повлияли на эпидемиологическую ситуацию. По данным комиссии, больных там не изолировали и не контролировали их лечение, были проблемы с дезинфекцией и обеспечением безопасности их персонала.

По данным Республиканского штаба на 20 июня, в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19, вирус выявили у 730 человек. Всего за все время пандемии в стране выявили 115 030 случаев заражения коронавирусом, 1931 из них закончились смертью.