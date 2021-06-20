Минздрав Кыргызстана сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. Четыре человека скончались в Бишкеке и по одному в Джалал-Абадской и Чуйской областях.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончался 1 931 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 730 человек.

Бишкек — 312;

Ошская область — 74;

Ош — 100;

Чуйская область — 74;

Джалал-Абадская область — 68;

Баткенская область — 65;

Иссык-Кульская область — 22;

Нарынская область — 2;

Таласская область — 13.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 115 030 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 344 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 105 050 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 27 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 095 медработников, из которых выздоровели всего 4 747.

Также штаб сообщил, что на 20 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 2 375 пациентов, из них 99 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 4 611 человек лечатся амбулаторно.