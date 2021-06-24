Эксперт отдела информационной политики аппарата президента и личный оператор главы государства Улан Сатиев назначен и.о. замгендиректора ОТРК. Об этом пишет Sputnik.kg со ссылкой на члена наблюдательного совета корпорации Жылдызбека Керимбаева.

По словам Керимбаева, нынешний гендиректор ОТРК Бактияр Алиев на прошлой неделе подал прошение о назначении Сатиева на эту должность.

«На следующей неделе ожидается заседание наблюдательного совета, где Сатиева могут утвердить, то есть убрать приставку “и. о”», — пишет издание.

Сатиев работал личным оператором при президентах Курманбеке Бакиеве, Розе Отунбаеве, Алмазбеке Атамбаеве, Сооронбая Жээнбекове и Садыре Жапарове.