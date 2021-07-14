Министр энергетики и промышленности Доскул Бермурзаев сообщил, что тарифы на электроэнергию не будут менять в 2021 году. Ранее минэнерго планировало с 1 сентября ввести новые тарифы.

По словам министра, новые тарифную политику на электричество будут внедрять только в следующем году. Он сказал, что такое решение приняли после встречи с президентом Садыром Жапаровым.

«Президент сказал, что без повышения зарплат, пенсий и пособий тарифы на электроэнергию повышаться не будут. Поэтому в следующем году мы постараемся внедрить новую тарифную политику, исходя из зарплат, пенсий, пособий и уровня инфляции», — рассказал министр в интервью «Азаттыку».

Тарифы на электроэнергию

Первым о необходимости пересмотра тарифов на электричество из нынешних властей заговорил сам Жапаров.

Сейчас обычные абоненты платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч электричества, если потребляют до 700 кВт/ч электричества в месяц. При превышении этого лимита далее за каждый киловатт они платят 2 сома 16 тыйынов.

В апреле президент предложил пересмотреть тарифы на электроэнергию, чтобы вывести энергетическую отрасль из кризиса. По предложению Жапарова, предлагалось разделить бытовых абонентов на три категории: малоимущих, жителей высокогорья и обычных.

«Есть предложение снизить оплату до 74 тыйынов за киловатт и убрать лимит для малообеспеченных семей. Снять ограничения и реализовывать по 1 сому 04 тыйына жителям отдаленных и горных районов с тяжелыми условиями проживания. А благополучным семьям предлагается реализовывать по 1 сому 48 тыйынов», — говорил Жапаров.

А 15 июня министерство энергетики и промышленности предложило повысить тарифы на электричество, отопление и горячую воду в Кыргызстане.

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Тарифы для населения предлагали повышать постепенно, «во избежание внезапных экономических трудностей при оплате счетов за электроэнергию».

Власти хотели установить единый тариф для населения в 1,09 сомов за 1 кВтч электроэнергии. При этом, для жителей высокогорных районов не было бы ограничений ни в зимний, ни в летний периоды по потреблению электроэнергии.

В 2023 году тариф для населения планировали повысить до 1,48 сомов.

Далее тарифы предлагали корректировать в соответствии с инфляцией.

После этого ряд депутатов парламента обратилось к председателю кабмина Улукбеку Марипову с просьбой отсрочить повышение тарифов запланированное на 1 августа. В обращении десяти депутатов к Марипову говорилось, что увеличение тарифов может «породить социальный взрыв и закрытие крупных предприятий». Реакции Марипова не последовало.