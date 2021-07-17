Пресс-служба МИД сообщила, что 16 июля в Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Азербайджана с 40 тысячами доз вакцины AstraZeneca.

По данным ведомства, груз в аэропорту «Манас» встретили замминистра иностранных дел Азизбек Мадмаров и статс-секретарь минздравсоцразвития Жапаркул Ташиев.

Фото: Пресс-служба МИД.

«Это не первая гуманитарная помощь, которую направили азербайджанские партнеры в Кыргызстан. В апреле 2020 года было получено 64 тонны медицинских и антисептических средств», — отметили в МИД.

В Республиканском штабе добавили, что вакциной AstraZeneca будут прививать всех желающих лиц старше 18 лет. Интервал между 1-й и 2-й дозами должен составлять 4–12 недель.

Кыргызстан и AstraZeneca

Ранее минздрав утверждал, что Кыргызстан получит 1,2 млн доз англо-шведской вакцины AstraZeneca по программе COVAX.

В начале марта ряд европейских стран, включая Германию и Францию приостановили вакцинацию AstraZeneca. Это произошло на фоне нескольких случаев смертей из-за тромбов после применения вакцины.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое координирует вакцинацию в Евросоюзе, и ВОЗ рекомендовали продолжать использовать вакцину AstraZeneca, так как пока не доказано, что смерть наступила именно из-за вакцины.

Тогда минздрав Кыргызстана решил дождаться результатов экспертизы,и только потом довести до конца переговоры о получении этой вакцины. 22 марта Кыргызстан получил заключение Глобальной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения по вакцине AstraZeneca.

Экспертная группа ВОЗ считает, что побочные эффекты при вакцинации AstraZeneca могут появиться из-за сопутствующих болезней человека. Они порекомендовали прививаться AstraZeneca.

В Кыргызстане вакцинация началась в конце марта. В стране доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан страны бесплатно.

В минздраве при этом заявляли, что AstraZeneca тоже поступит в страну по линии COVAX. Сначала ее поставки обещали в мае, затем в июне. Последний раз ее поставки руководство минздрава обещало в июле.

Однако Кыргызстан до сих пор не получил вакцины от COVAX.

Задержку объясняли тем, что завод, выпускающий препарат, не справляется с количеством заказов.

По данным Республиканского штаба на 14 июля, 141 тысяча кыргызстанцев получили вакцину Sinopharm. Российской вакциной привились почти 73,5 тысяч человек.

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