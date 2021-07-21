Пресс-служба МЧС сообщила, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области селевой поток стал причиной гибели 6-летней девочки.

По данным МЧС, 20 июля примерно в 17:00 из-за сильных проливных дождей сошли селевые потоки в селе Достук и Чангыр-Таш. Они затопили дорогу Сузак — Кара-Дарыя, где течение унесло девочку. Её тело нашли нашли ночью и передали родным.

Последствия схода селя, Фото: пресс-служба МЧС

МЧС сообщила, что сель затопил дворы жилых домов. Последствия стихийного бедствия на местах устраняют 50 спасателей, 59 сотрудников милиции и 300 местных жителей.

Ранее в соцсетях появилось видео очевидцев, где видно, как разлилась река Кара-Дарыя, а местные жители просят о помощи.

Ранее, 12 июля в другом районе Джалал-Абадской области — в Аксыйском, при сходе селя погибли восемь человек.

Шестеро погибших — двое женщин, двое подростков и двое детей — были из одной семьи. Все они в этот день отправились отдыхать на пастбище Алты-Айры села Жолборсту. Дом, в котором они остановились, смыло селевым потоком, и все погибли.

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19 июля в Лейлекском районе Баткенской области селевые потоки унесли 16-летнего мальчика. Он умер, его тело нашли местные жители.

По данным МЧС, в селе Ак-Терек сель тогда затопил 25 домов, а также дворы местной школы, детского сада и мечети.