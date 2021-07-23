Пресс-служба ГУОБДД сообщила, что в Боомском ущелье автомашина Toyota Prius 22 июля врезалась в бетонное ограждение. В результате ДТП пострадали шесть человек, 14-летняя дочь водителя скончалась на месте.

Фото: КНИА «Кабар»

В машине было шесть пассажиров — члены одной семьи. В ГУОБДД сообщили, что водителя, его жену и их троих несовершеннолетних дочерей доставили в территориальную больницу.

По данным милиционеров, семья проживала в Оше.

«В связи произошедшими резонансными ДТП на территориях Чуйской, Иссык-Кульской областях. ГУОБДД просит водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать ПДД, ни в коем случае не употреблять спиртные напитки при управлении транспортным средством», — призвали в милиции.

За последние несколько дней в Чуйской и Иссык-Кульской областях произошли крупные ДТП, в которых погибли более 10 человек. Так, на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты 22 июля столкнулись две машины — один из водителей был пьян. В результате ДТП погибли пять человек, еще десять пострадали.

На следующий день, 23 июля в Чуйской области по трассе Бишкек — Нарын — Торугарт также столкнулись две автомашины. В результате на месте скончались четыре человека, еще двое умерли в больнице. Трое выживших участников аварии находятся в тяжелом состоянии.