Пресс-служба МВД сообщила, что 23 июля оперативники задержали водителя-телохранителя криминального авторитета Кадырбека Досонова по кличке «Дженго». Его подозревают в хулиганстве.

Фото: Пресс-служба МВД.

В ведомстве уточнили, что задержанный Р.А. 1995 года рождения состоит на учете МВД, как член организованной преступной группировки.

По данным МВД, подозреваемый 10 июля 2021 года принимал участие в избиении и грабеже жителя села Куршаб. Сообщается, что группа лиц по предварительному сговору, угрожая ножом, отобрала барсетку с $1,6 тысячью и 48 тысячами сомов у избитого.

Факт был зарегистрирован по статье «Хулиганство». Подозреваемый водитель «Дженго» водворен в ИВС ГУВД Оша.

В июне ГКНБ задержал в Оше другого члена ОПГ «Дженго» по подозрению в вымогательстве. По данным спецслужбы, задержанный вместе с другими членами ОПГ насильно вывез кыргызстанца на окраину Оша и отобрал у него автомашину.

Тогда в ГКНБ отметили, что члены ОПГ потребовали у пострадавшего 300 тысяч сомов для «общаковской кассы» и еще одну тысячу долларов якобы вымогал личный водитель Досонова Р.А.

Кто такой «Дженго»?

Кадырбек Досонов — лидер одной из республиканских ОПГ, известен под кличкой «Дженго».

Милиция задерживала «Дженго» несколько раз, однако суд оправдывал Досонова и отпускал. Последний раз криминального авторитета объявили в розыск 30 ноября 2020 года. Тогда в ГКНБ сообщили, что Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. Ранее 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу.

ГКНБ объявил план «Перехват» по городу Ош, чтобы задержать Досонова. В Госкомитете сообщили, что криминального авторитета разыскивают в рамках борьбы с ОПГ. Во время обысков сотрудники ГКНБ нашли дом, в котором были личные вещи «Дженго».

Кроме этого, известно, что сотрудники ГКНБ провели обыск и в доме Назгуль Суюнбаевой, которая защищает его в суде. Она рассказала, что правоохранители пришли к ней, чтобы найти ее подзащитного.

Позже Суюнбаева сообщила журналистам, что Досонов добровольно сдался сотрудникам ГКНБ в Оше, из-за давления, которое оказывали на его родственников.

Она также добавила, что после задержания Досонова отправили из Оша в Бишкек.

По её словам, бывшая супруга Досонова при строительстве дома вышла за пределы участка, и по этой причине криминального авторитета объявили в розыск.

«Дженго» перевезли в Бишкек и по решению Первомайского райсуда водворили в СИЗО ГКНБ до 8 апреля 2021 года. Адвокат Досонова сообщила в интервью Kaktus.media, что по прибытию из Оша в Бишкек кримавторитет подвергался избиению и пыткам со стороны сотрудников ГКНБ. По этому инциденту она обратилась в Наццентр по предупреждению пыток и к омбудсмену, а также намерена обращаться в Генеральную прокуратуру.

Однако сотрудники ГКНБ отрицают слова адвоката. В интервью Kaktus.media они сообщили, что работники ГКНБ и спецназ провел задержание Досонова в рамках закона и не применял физического насилия в отношении него.

Также 17 февраля в ГКНБ сообщили, что нашли у Досонова большое количество движимого и недвижимого имущества, а затем начали досудебное производство по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов».

«Установлено, что неоднократно судимый Досонов ранее никогда и нигде не работавший, и не занимающийся предпринимательской деятельностью, имеет в собственности большое количество движимого (19 автомобилей разного класса) и недвижимого имущества (15 жилых и нежилых помещений, 35 земельных участков), оформленные на близких родственников и других аффилированных с ним лиц. Также Досонов имеет ряд крупных денежных вложений в строительные компании», — отметили в спецслужбе.