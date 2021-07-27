Мэрия Бишкека планирует запустить на линии 200 новых автобусов ко Дню независимости страны. Об этом на пресс-конференции 27 июля сообщил и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.

По его словам, в Бишкек прибудут автобусы ISUZU узбекского производства. Он напомнил, что 50 таких же автобусов уже курсируют на линии в столице.

«На сегодняшний день прибыло 40 машин. К 31 августа мэрия планирует выпустить на линию 200 автобусов. До 2023 года ожидается поставка 1 тысячи машин на газомоторном двигателе», — сказал Кудайбергенов.

Он добавил, что в 2022 году запланирована поставка 350 автобусов, в том числе большеместных, предусматривающих пандусы для ЛОВЗ.

«У нас есть перспективные проекты с международными донорами. По линии ЕБРР планируется проект “Улучшение системы муниципального общественного транспорта Бишкека”. По проекту мы планируем приобрести автобусы, работающие на компримированном природном газе, и ремонт автобусного парка», — отметил чиновник.

Также по его словам, по линии АБР мэрия планирует запустить проект «Электрификация городского транспорта», в рамках которой власти закупят электробусы и проработают вопрос о муниципальном такси.

Закуп новых автобусов мэрия начала планировать на фоне очередной забастовки водителей маршруток, когда те отказались выходить на линии и требовали повысить оплату за проезд.

Пятидневный протест водителей оставил горожан города без транспорта. Для решения проблемы с транспортом мэрия Бишкека решила привезти новые автобусы и увеличить автопарк.

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Над материалом работала Жаныл Умуралиева.