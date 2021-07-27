Пресс-секретарь компании «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева на своей странице в фейсбук опубликовала видео с колесом гидроагрегата для Токтогульской ГЭС, которое уже прибыло в страну через кыргызско-казахскую границу.

По информации пресс-службы компании, колесо гидроагрегата везут на гидроэлектростанцию для замены по проекту «Реабилитация Токтогульской ГЭС».

«Замена гидроагрегатов позволит увеличить надежность работы флагмана кыргызской энергосистемы. Новое рабочее колесо изготовлено в Китае на специальном заводе GE Hydro. Его диаметр составляет 5,5 метра, высота – более 2,4 метров, вес – 76 тонн», — сообщили в компании.

Всего на Токтогульской ГЭС имеется четыре гидроагрегата, их замену планируется завершить в 2025 году.

Доставку оборудования для Токтогульской ГЭС власти страны ждали около полугода. Еще в мае глава Национального энергохолдинга Бакыт Сыдыков рассказал, что до 15 ноября 2021 года планируется запустить четвертый агрегат на Токтогульской ГЭС, но оборудование для агрегата пять месяцев простаивает на границе .

Позже в июле в «Электрических станциях» сообщили, что оборудование для ГЭС также простаивает и на кыргызско-китайской границе на пункте пропуска «Иркештам» из-за коронавирусных ограничений.