29 апреля, село Көк-Таш. Фото: Дамира Юсупова

Депутаты парламента на заседании 28 июля внесли поправки в закон «О пограничных уполномоченных». Так они расширили полномочия пограничников, согласно которым им будет выдаваться оружие.

По словам одного из инициаторов, депутата Абдывахапа Нурбаева, законопроект направлен на защиту и охрану границы, содействие пограничному контролю, предотвращение и сдерживание посягательств на суверенитет и территориальную целостность страны.

Абдывахап Нурбаев. Фото: Сайт ЖК

Какие изменения внесли в законопроект?

Пограничные уполномоченные — это местные жители, прошедшие службу в армии и проживающие в приграничных районах. Ранее они могли лишь оказать посильную помощь и проинформировать пограничников.

Согласно поправкам к закону, граждане, имеющие статус «уполномоченных пограничных», будут проходить военную подготовку не реже двух раз в год и иметь право владеть огнестрельным оружием.

Также пограничным уполномоченным предусмотрено государственное страхование жизни и здоровья на уровне военнослужащих.

Кроме того, если пограничный уполномоченный будет ранен в вооруженном конфликте, он или она будет иметь статус «пограничника».

В Кыргызстане 140 пограничных уполномоченных. За последние пять лет никто из них не пострадал и не был ранен.

В какой ситуации будет выдаваться оружие?

Депутат Нурбаев рассказал журналистам о законопроекте. Нурбаев со ссылкой на активистов Баткенской области сказал, что Таджикистан «раздавал оружие мирным жителям» во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в конце апреля.

Ражжобой Ахмадзода, губернатор Согдийской области (слева). Фото было сделано примерно 1 мая

В связи с этим Нурбаев и ряд депутатов инициировали внесение изменений в законопроект «О пограничных уполномоченных».

«Мы работаем над этим законом, чтобы разрешить пограничным уполномоченным носить оружие в случае новой военной агрессии на границе. Так как они будут подготовлены и обучены с психологической, физико-морально точки зрения», — сказал он.