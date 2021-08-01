Управляющий делами президента Кыргызстана Алмаз Мамбетов сообщил изданию Kaktus.media, что мэр Оша Таалайбек Сарыбашев займет кресло мэра Бишкека. А новым мэром Оша станет сам Мамбетов.

Таалайбек Сарыбашев.

При этом, по его словам, нынешний и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов станет руководителем аппарата президента.

Бактыбек Кудайбкргенов.

Алмаз Мамбетов уже был мэром — он возглавлял муниципалитет города Балыкчи. Тогда он запомнился своим богатым матерным лексиконом: в сеть попала запись телефонного разговора Мамбетова и его предшественника Сатыбека Шамудинова.

Алмаз Мамбетов.

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После он возглавил Государственную регистрационную службу. Мамбетов проработал в должности менее одного года. Его уволили на фоне скандала с продажей и незаконной выдачей кыргызских паспортов, разгоревшегося в 2019 году после публикации совместного журналистского расследования радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP о незаконном выводе более 700 млн долларов из Кыргызстана.

Сарыбашев руководил муниципалитетом Оша с 18 июля 2018 года. До избрания на эту должность он занимал пост полпреда правительства Ошской области.

В СМИ он известен из-за нескольких скандалов. В 2016 году в соцсетях появилось фото, где его помощник на официальном мероприятии держит над ним зонт, пока тот сидит. Это вызвало шквал критики и пользователи соцсетей даже начали флешмоб #‎umbrellachallenge.

Тогда Сарыбашев заявил, что отдал свой зонт премьер-министру и не заметил, что сзади над ним кто-то держал зонт.

Также он разъезжал на авто с тонировкой передних стекол, несмотря на запрет. Тонировку потом пришлось снять самим сотрудникам милиции.

Кроме того, Сарыбашова обвиняли в том, что его диплом о высшем образовании поддельный. Однако позже пресс-служба мэрии Оша предоставила копию его диплома.

Кудайбергенов был назначен и.о. мэра 10 февраля 2021 года до избрания нового градоначальника. До этого он успел побывать губернатором Чуйской области.

Кто исполнял обязанности мэра Бишкека до этого?

До Кудайбергенова и.о. мэра был Эрмек Нургазиев, который ранее выдвигался на парламентские выборы 4 октября 2020 года от партии «Кыргызстан». Но пробыл он на этом месте всего один день.

Выяснилось, что в 2019 году у Нургазиева произошел конфликт с адвокатессой Ольгой Новохатской — он ударил ее в лицо при многочисленных свидетелях. Новохатская говорит, что была беременна и потеряла ребенка после удара. Также Новохатская заявила, что получила травму уха с потерей слуха на 30%. Но правоохранительные органы не привлекли Нургазиева к ответственности. В итоге его убрали с этой должности.

До Нургазиева пост исполняющего обязанности мэра столицы занимал Балбак Тулобаев, полпред Иссык-Кульской области. Его назначили на эту должность 27 октября 2020 года.

После смены власти в начале октября в Бишкеке началась битва за кресло мэра города. После ухода с поста мэра Азиза Суракматова в СМИ все чаще появлялась информация о том, что на на эту должность претендует очередной кандидат.

Одним из них был Торохан Жунусбеков — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша и однопартиец главы ГКНБ Камчыбека Ташиева от партии «Мекенчил».

Основное соперничество за пост и.о. мэра развернулось между Жунусбековым и экс-депутатом Нариманом Тюлеевым, который незадолго до ухода мэра Азиза Суракматова стал первым вице-мэром, а вместе с этим и.о. мэра.

Уже после того как стало известно о назначении Тюлеева 21 октября у мэрии столицы собрались горожане, выступившие против его кандидатуры. Они требовали, чтобы к власти пришли новые люди с незапятнанной репутацией.

23 октября Жунусбеков выступил с пресс-конференцией, на которой заявил, что его поддерживает Садыр Жапаров и он намерен начать работу на посту вице-мэра с 26 октября. Однако работать с Тюлеевым Жунусбеков не хотел.

Позже Тюлеев на своей странице фейсбук написал, что покидает мэрию и напишет официальное заявление об уходе 2 ноября, когда вернется в Бишкек. По его словам, такое решение он принял после того как узнал, что и.о. мэра Бишкека стал Балбак Тулобаев.