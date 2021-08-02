Пресс служба МЧС 1 августа сообщила, что в реке Каракол на пастбище Ала-Кол нашли тело пропавшей казахстанки Варвары Конопасевич. Спасатели вытащили её тело из воды и передали сотрудникам МВД.

Фото: пресс-служба МЧС.

Ещё 21 июля МЧС сообщало, что прекратило поиски девушки из-за повышения уровня воды в реке.

«До этого надеялись, что девушка просто потерялась. Теперь намерены вести поиски в воде, но временно их остановили, потому что уровень воды в реке большой. Когда он снизится, начнем искать», — сообщали в МЧС.

Казахстанка Варвара Конопасевич пропала 15 июля на Иссык-Куле.

«15 июля примерно в 18:00 дочь В.К. попросила у отца мобильный телефон, чтобы сделать снимки. В это время родители ушли собирать дрова, а она оставалась возле кустарного моста, который был установлен через большую речку. Когда родители вернулись, то не обнаружили дочь», — сообщали в УВД Иссык-Кульской области.

Позже в МЧС сообщили, что возле реки Каракол туристы нашли обувь и штаны девушки. О своей находке они сообщили спасателям. Родители подтвердили, что найденные вещи принадлежат Варваре.

Поиски пропавшей туристки, фото: КНИА «Кабар»

УВД Иссык-Кульской области сообщало, что к поискам казахстанки были задействованы более 100 сотрудников милиции и спасатели региональных отделов МЧС.

Над материалом работал Темирлан Доктурбек уулу.