В Кыргызстан 3 августа прибыл боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Он посетит турнир по смешанным единоборствам лиги Eagles Fighting Championship* (EFC), который пройдёт на Иссык-Куле.

*Eagles FC (Fighting Championship) — бойцовская лига, которая проходит по правилам ММА. Президентом и владельцем промоушена является Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: EFC

«Сегодня Хабиб посетит турнир EAGLE FC 38, который состоится на ипподроме в Чолпон-Ате», — сообщили в промоушене.

Турнир начнётся 3 августа в 17:00. Всего на турнире состоится 19 поединков, главным из которых станет противостояние Руслана Яманбаева (Россия) и Бусурманкула Абдибаита уулу (Кыргызстан).

Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.

На профессиональном уровне провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.