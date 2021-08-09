В Бишкеке состоялась церемония прощания с народной артисткой Кыргызской Республики Искрой Раимкуловой. Народная артистка ушла из жизни 8 августа, в возрасте 84 лет, из-за продолжительной болезни.

Фото: пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Фото: пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Фото: пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Фото: пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики

Прощальное мероприятие прошло в Кыргызском национальном академическом театре им. Абдымомунова, после чего ее похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

Как сообщила пресс-служба министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, проститься с Раимкуловой пришли заместитель председателя кабмина Жылдыз Бакашова, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, родные и современники актрисы.

Память Искры Раимкуловой так же почтили президент Садыр Жапаров, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель кабмина Улукбек Марипов и другие чиновники.

«Яркий образ известной актрисы Искры Раимкуловой, посвятившей свою жизнь народу Кыргызстана и оставившей неизгладимый след в области культуры и искусства, навсегда запомнится кыргызскому народу, ценителям культуры и искусства, современникам, коллегам и родственникам. Выражаем глубочайшие соболезнования семье покойной и разделяем горечь утраты», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Искра таланта

Искра Раимкулова родилась в 1937 году в селе Шабдан Кеминского района. C 1957 года она начала служить в Кыргызском национальном академическом драматическом театре.

Раимкулова вошла в историю национального театра, создав легендарный образ Женишбека в драме Бексултана Жакиева «Атанын тагдыры» («Судьба отца»). Кроме этого, она, как артистка-травести*, исполнила образы 30 детей и подростков.

* Травести — амплуа, при котором актер исполняет роль лица другого пола, ребенка или подростка.

Она также мастерски воплотила в жизнь роль Корделии из Шекспировского «Короля Лира», роль Кэйа из «Украденной жизни» М.Каору, роль Люсейя из «Освободи место для завтрашнего дня» В.Делмара, роль Алиман из Айтматовского «Млечного пути», чем завоевала восхищение публики.

В кыргызском кинематографе Раимкулова создала образы главных героев в фильмах «Алымкан», «Каныбек» и «Он үчүнчү небере»(«Тринадцатый внук»).