Тело 15-летнего жителя города Джалал-Абад, который накануне утонул во время купания в Кемпир-Абадском канале, было найдено под мостом канала.

Сотрудники МЧС 10 августа передали тело родственникам погибшего. Для поиска тела были привлечены 32 сотрудника МЧС.

По данным МЧС, с начала 2021 года года утонули 87 человек, 41 из них — дети. Больше всего утонувших зафиксировали в Чуйской области.

Также в ведомстве добавили, что 57 смертей из 87 в 2021 году случились в летний сезон. Сотрудники МЧС предупреждают – опасно оставлять детей одних, особенно в местах купания.