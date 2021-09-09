В Аламединском районе 9 сентября прошёл митинг жителей сёл Садовое, ГЭС-3 и Учхоз. Они требовали закрыть птицефабрику MIKO из-за запаха куриного помёта.

Ранее они намеревались выйти к зданию Чуйской обладминистрации и выгрузить там помёт с полей.

«Куриный помет отвезем к обладминистрации, чтобы чиновники наконец поняли нашу проблему», — заявляли жители.

По словам квартальной села Садовое Светланы Чебыкиной, владельцы птицефабрики удобряют помётом пахотное поле из-за чего в округе стоит ужасный запах.

«Нас травят много лет, наши дети задыхаются. Из-за вони появились люди, страдающие астмой и аллергией. Мы обращались в соответствующие инстанции, однако никакой реакции нет. Нам заявили: «Это же навоз, деревня». Владелец обещает убрать помет, но ничего не делает. Два года назад уже было собрание. Эта проблема длится около восьми лет», — рассказала она в интервью 24.kg.

Позже к митингующим вышел владелец птицефабрики Эдиль Макешов и заявил, что на территории птицефабрики есть крематорий для птиц. Он пообещал установить высокую трубу, чтобы жители не чувствовали запах мертвечины.

«С понедельника начну вывозить помет подальше. Я давно это планировал сделать», — сказал Макешов.