Первомайский районный суд Бишкека признал виновным экс-депутата Исхака Пирматова по делу о коррупции на руднике Кумтор.

Пирматов был задержан сотрудниками ГКНБ 31 мая 2021 года, в середине июля его отпустили под домашний арест, так как он согласился сотрудничать со следствием.

В итоге, по информации издания Kaktus.media, суд признал Пирматова виновным и приговорил к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов.

Кроме Пирматова, ранее суд уже признал виновным экс-депутата Талантбека Узакбаева, который тоже выплатил 300 тысяч сомов, согласно приговору. Также по делу «Кумтора» в СИЗО ГКНБ до 30 сентября будут находиться Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Задержания кыргызский политиков по делу «Кумтора» началось после того как 21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор. С того дня ГКНБ задержал более десяти политиков, а 2 августа в Кыргызстан дать показания по этому делу даже вернулся беглый бывший президент Аскар Акаев.

Однако Акаев не был задержан, в отличии от других политиков. В тот же день он сообщил, что согласился помогать следствию, а спустя неделю покинул Кыргызстан.