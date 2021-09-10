Торговцы рынка «Дордой» 10 сентября вышли на митинг к Дому правительства. Они заявляют, что власти повысили таможенные пошлины.

По словам торговца Алтына Калыбаева, с 6 сентября работники оптовой торговли ввозят товары по новым ценам.

«В государственной таможенной службе (ГТС) заявляют, что пошлины не менялись. Но это не так […] Нас также принимал замначальника ГТС. Мы тогда попросили растаможить товары, отправленные с Турции до 6 сентября по старым тарифным ставкам, то есть по 0,85 цента за килограмм. Тогда замначальника признал повышение цен и сказал, что не может повлиять на тарифы. Но по СМИ официально сообщают, что цены на растаможку не менялись. Мы просим не вводить людей в заблуждение», — сказал он в интервью ИА 24.kg.

Митинг продавцов рынка «Дордой» у Дома правительства. Фото / 24.kg

По его словам, они до этого обращались в ГТС с просьбой рассмотреть возможность постепенного повышения цен на растаможку с определенной периодичностью, не превышая 20% прежней ставки.

«Но и на это в ГТС ответили отрицательно, признавшись в беспомощности», — сообщил Калыбаев.

По словам продавцов, повышение таможенных пошлин, например, для текстиля, приведёт к подорожанию одежды.

По данным Kaktus.media пятерых представителей продавцов, вышедших на митинг, пригласили в Дом правительства на переговоры.

Это уже второй митинг продавцов рынка «Дордой». До этого, 8 сентября, они вышли на митинг на территории рынка по этой же причине. По их словам, многие из тех, кто продает и завозит товар на рынок, не знали о том, что цены таможенных пошлин выросли.

В ответ 9 сентября Гостаможенная служба заявила, что ставки таможенных пошлин и налогов не менялись.