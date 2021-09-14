Заместитель министра энергетики и промышленности Тилек Айталиев на пресс-конференции 14 сентября сообщил, что граждане уже в октябре могут получить квитанции за электроэнергию по новым тарифам.

По словам Айталиева, тарифную политику обсуждали не раз и сейчас документы о повышении тарифов находятся на рассмотрении администрации президента.

«По нашим планам, документ введут в действие в октябре этого года, если он вступит в силу», — уточнил замглавы энергетики и промышленности.

Повышение тарифов за электроэнергию

Первым о необходимости пересмотра тарифов на электричество из нынешних властей заговорил президент Садыр Жапаров еще в апреле 2021 года.

Сейчас обычные абоненты платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч электричества, если потребляют до 700 кВт/ч электричества в месяц. При превышении этого лимита далее за каждый киловатт они платят 2 сома 16 тыйынов.

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В апреле Жапаров предложил пересмотреть тарифы на электроэнергию, чтобы вывести энергетическую отрасль из кризиса. По предложению Жапарова, предлагалось разделить бытовых абонентов на три категории: малоимущих, жителей высокогорья и обычных.

Затем глава минэнерго Доскул Бермурзаев сообщил, что тарифы на электроэнергию не будут менять в 2021 году, хотя в первоначальном плане планировалось ввести новые тарифы уже с сентября.

Однако 23 июля минэнерго сообщило, что по многочисленным обращениям от граждан и депутатов переработало законопроект о «Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы».

В этом проекте учли мнение граждан и пока не стали предлагать повышение тарифов для обычных абонентов.

В новом проекте тарифной политики на электроэнергию ведомство предложило:

для бытовых потребителей сохранить тарифы на действующем уровне — по 77 тыйынов за 1 кВт/ч;

при потреблении свыше 700 кВтч в месяц тариф составит 2,16 сом/кВтч;

для проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах также будут платить по 77 тыйынов за 1 кВт/ч на весь год, ограничения устанавливать не будут.

Однако для промышленной сферы в министерстве все же предлагают ввести повышение тарифов.

Энергетический кризис в Кыргызстане

О том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил в ещё августе 2020 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков. При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был приобрести у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей.

В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

Кроме этого, Кыргызстан продолжает импортировать электроэнергию у соседних Казахстана и Узбекистана, а также у Туркменистана.