Представители энергосектора 14 сентября на пресс-конференции рассказали о подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП). Снова пообещали, что веерных отключений света не будет, но попросили закупиться углём, чтобы не нагружать электросети зимой.

Рассказываем, что сообщили и посоветовали кыргызстанцам чиновники перед наступлением холодов.

Закупите уголь заранее

По словам гендиректора «Кыргызкомура» Мирлана Жакыпова, «информация о том, что угля нет, не соответствует действительности». Он сообщил, что стоимость одной тонны угля в самом разрезе Кара-Кечинского месторождения сейчас составляет 1 330 сомов.

По его словам, отгрузка угля для бюджетных организаций и населения начнется в октябре.

«Угля хватит всем, ажиотажа нет», — отметил он.

При этом Жакыпов призвал «не идти на поводу перекупщиков» и подождать еще 15 дней для приобретения кара-кечинского угля.

Об этом же просят и в Госантимонополии. Так, по данным начальника отдела регулирования естественных монополий и наблюдения за субъектами-доминантами Госантимонополии Сыргака Оморова, сейчас в товливных базах стоимость одной тонны с казахстанского месторождения Каражыра составляет 4 500 сомов.

«В октябре ожидается поступление кара-кечинского угля на топливные базы. Его стоимость составит примерно 4 400 сомов за тонну. Цены почти остались на прежнем уровне. Мы советуем не ждать первых морозов и закупиться заранее, если есть такая возможность. Когда будет вестись продажа угля в мешках, то будет много фактов спекуляции», — сказал он.

Также по его словам, из-за доставки стоимость угля в Бишкеке и регионах отличается.

Отстаём от графика, но наверстаем за месяц

В начале сентября госпредприятие «Кыргызкомур» сообщило, что компания за 8 месяцев этого года добыла только 1,3 млн тонн угля. При этом, в целом стране для отопительного сезона необходимо более 3 млн тонн угля.

Основные потребители — ТЭЦ Бишкека, население страны и госучреждения.

«По сравнению с прошлым годом, мы в этом году отстаём от планов на около 50%. Мы думаем, что за этот месяц [сентябрь] поправим дела», — сказал 14 сентября гендиректора «Кыргызкомура» Мирлан Жакыпов.

В компании изданию kaktus.media сообщили, что «добыча угля на Кара-Кече идет полным ходом и нет причин для беспокойства».

Он добавил, что в этом году на ТЭЦ Бишкека завозят и казахстанский уголь. По словам замминистра энергетики и промышленности Тилека Айталиева, Кыргызстан по договорённости закупит у Казахстана 650 тысяч тонн угля.

«Сейчас свыше 200 тысяч этого угля хранятся на складах столичной ТЭЦ. Мы думаем, что для отопительного сезона это хороший показатель», — сказал он.

Веерных отключений не будет

Замминистра снова пообещал, что веерных отключений в предстоящем отопительном периоде не будет, несмотря на сезон маловодья в Центральной Азии.

В 2020 году Кыргызстан столкнулся с энергетическим кризисом из-за сезона маловодья — основную часть электроэнергии страны генерирует Токтогульская ГЭС. Из-за этого Кыргызстан в 2020 и 2021 годах вынужденно приобретает электричество у Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

По словам Айталиева, потребление электричества в стране растёт «безудержно».

«Я бы хотел попросить наших граждан попросить, убедительно попросить, чтобы они подготовились к предстоящему ОЗП, в том числе по подготовке топливных ресурсов — то есть, это уголь, газ.[…] Если будут альтернативы в виде топлива, то для нас, энергетиков, это было бы большой помощью в достаточном обеспечении электроэнергией каждого нашего абонента», — обратился к кыргызстанцам замминистра энергетики.

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