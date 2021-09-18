Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 586 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 86 человек.

Бишкек — 54;

Иссык-Кульская область —14;

Чуйская область — 13;

Нарынская область — 2;

Джалал-Абадская область —1;

Таласская область — 1;

Ош — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 653 случая заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 18 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 586 пациентов. Еще 900 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 96 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 172 111 пациентов.

При этом, на 18 сентября в Кыргызстане более 760 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Вторую — более 561 тысячи.