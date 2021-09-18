Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 586 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 86 человек.
- Бишкек — 54;
- Иссык-Кульская область —14;
- Чуйская область — 13;
- Нарынская область — 2;
- Джалал-Абадская область —1;
- Таласская область — 1;
- Ош — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 653 случая заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 18 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 586 пациентов. Еще 900 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 96 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 172 111 пациентов.
При этом, на 18 сентября в Кыргызстане более 760 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Вторую — более 561 тысячи.