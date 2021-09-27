Сотрудники ГКНБ Таджикистана 26 сентября задержали жителя села Жаштык Лейлекского района Баткенской области Уразбека Мирзоева. Об этом сообщил пресс-центр Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана.

По данным ведомства, 26-летний Мирзоев ехал с супругой в маршрутном такси в село Жигдалик Таджикистана*, когда его задержали. В этом селе проживают этнические кыргызы.

Отмечается, что супруга Мирзоева — тоже гражданка Кыргызстана, но она задержана таджикской стороной не была. Это она сообщила пограничникам о его задержании.

*Кыргызско-таджикская граница официально закрыта с конца мая этого года. Тогда власти Кыргызстана ввели временные ограничения движения через госграницу с Таджикистаном «до решения проблемных вопросов». Кыргызские власти закрыли границу после вооруженного конфликта между двумя странами в конце апреля этого года. Он стал самым крупным за историю независимости обеих республик. Тогда погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и более 80 раненных таджикистанцах в результате конфликта.

Закрытую границу могут пересекать дипломаты, члены их семей, люди с разрешением, выданным официальными органами, и граждане, возвращающиеся к себе домой.

В Погранслужбе добавили, что пограничники Баткенской области 27 сентября проводят двусторонние переговоры с пограничниками Согдийской области Таджикистана.

Они обсуждают правомерность задержания кыргызстанца, а также передачу его кыргызской стороне.

В силовых структурах Таджикистана пока не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее, 23 сентября, неизвестные лица похитили в Таджикистан двух жителей того же села Жаштык. Они оба — одиннадцатиклассники.

В Госкомитете заявили, что, по предварительным данным, школьники помогали контрабандистам в погрузке груза вблизи условной линии госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«В это время неизвестные лица со стороны Таджикистана задержали двух граждан [школьников] на неописанном участке границы и совершили угон автомашины “Мерседес-Бенц Спринтер” на территорию Таджикистана», — говорится в сообщении ГКНБ.

«В целях недопущения эскалации конфликтов пограничные подразделения, дислоцированные в Лейлекском районе Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы», — сообщили тогда в ГКНБ.