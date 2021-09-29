Замглавы кабинета министров Жылдыз Бакашова на своей странице в фейсбук сообщила, что тендер на закупку «услуг блогеров» на сумму почти 1,5 млн сомов, объявленный Республиканским центром иммунопрофилактики (РЦИ), отменили.

«Считаю это нерациональным расходованием бюджетных денег. Тендер не состоялся», — написала Бакашова.

Она также поблагодарила всех, кто отозвался и готов добровольно помочь государству в поддержке вакцинации населения.

«Приглашаю всех активных блогеров на встречу, где мы сможем открыто обсудить ситуацию с вакцинацией, трудности, с которыми сталкиваются госорганы и план работы», — добавила Бакашова.

Тендер на услуги блогеров объявили 20 сентября. В РЦИ сообщили, что они планируют через соцсети и свой сайт продвигать инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ)*. Предполагалось, что это «повысит уровень информированности населения о важности вакцинации».

*Полиомиелит (детский паралич) — опасное инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом. Он поражает нервную систему и приводит к развитию парезов и параличей.

Тогда глава РЦИ Гульбара Ишенапысова сказала, что тендер объявили в рамках проекта Глобальный альянс по Вакцинации и иммунизации (GAVI).

«Это донорские средства, если их мы не освоим, то потом нам их не выделят. Мы должны потратить средства выделенные Альянсом», — сообщила она изданию «Азаттыку».