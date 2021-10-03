Спортивный журналист Тахир Гафуров сообщил на своей странице в фейсбуке, что борец Акжол Махмудов подарил своему личному тренеру автомобиль Lexus GX 460. Махмудов — серебряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио.

Личный тренер Махмудова — Мейрамбек Ахметов. Он заслуженный тренер Кыргызстана по греко-римской борьбе. Ахметов сейчас обслуживает Чемпионат мира по спортивной борьбе в Норвегии.

Ахметов готовил атлетов к четырем олимпиадам и был личным тренером Канатбека Бегалиева, завоевавшего серебряную медаль на играх 2008 года в Пекине.

Сам Акжол Махмудов после завоевания серебра на Олимпийских играх, получил в подарок 10 млн сомов ($119 тысяч) и автомобиль Toyota Rav 4, а также был награжден орденом «Манас» II степени.

На церемонии награждения было объявлено, что автомобили вручаются от имени президента Садыра Жапарова. В аппарате президента «Клоопу» не прокомментировали, откуда и сколько было на это выделено средств.

По информации на сайте Toyota Center Bishkek, такие автомобили стоят от 3,3 миллиона сомов (немногим более $39 тысяч). В Toyota Center Bishkek подтвердили ИА Sputnik.kg, что автомобили 2021 года для олимпийцев были куплены именно у них.

Также Махмудову подарил трехкомнатную квартиру в Бишкеке экс-таможенник Райымбек Матраимов, признавшийся в коррупции. Об этом сообщили в соцсетях его семейного фонда «Исмаил Ата».