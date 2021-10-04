Комитет по международным делам, обороне и безопасности 4 октября одобрил проект соглашения с Китаем, который представил минэкономфин. Согласно проекту, кабмин намерен взять отсрочку на шесть лет по выплате $51,1 миллионов долга Китаю.

Эти невыплаченные деньги Кыргызстан как бы берет взаймы у Китая под 2% годовых. Первый год будет льготным.

По словам замминистра экономики и финансов Руслана Татикова, отсрочка Кыргызстану обойдётся в $3,8 миллионов. Он также отметил, что в этом году Кыргызстан должен был выплатить проценты по кредитам в размере $88 миллионов.

Депутаты поинтересовались, на какие нужды будут направлены эти $51,1 миллиона. Татиков в ответ заявил, что отсроченные средства ведомство планирует направить на покупку электроэнергии, восстановление Баткенской области после приграничного конфликта и социальные проекты.

Долг Китаю

Общий госдолг Кыргызстана, по данным Национального статистического комитета составляет 4,9 млрд сомов. Большая часть этой суммы страна должна Китаю.

Президент Садыр Жапаров в марте 2021 года заявил, что, согласно договоренностям между странами, если Кыргызстан не выплатит долг китайскому «Эксимбанку», то Китай получит в управление крупные инфраструктурные объекты. Такие, как ТЭЦ Бишкека, альтернативную трассу «Север—Юг» и ЛЭП «Датка-Кемин». Именно на эти объекты Кыргызстан и брал кредиты у Китая.

Тогда Жапаров отметил, что под управление Китая в этом случае могут уйти и другие объекты, но не уточнил, какие именно.

Депутат Дастан Бекешев ещё в ноябре 2020 года заявлял, что кредитная история Кыргызстана и Китая началась в девяностые, но взятые в первые годы независимости кредиты страна либо погасила, либо Китай их простил. Сейчас страна должна выплачивать то, что назанимала за последние 12 лет плюс проценты.

Кредиты Кыргызстану в основном выданы на 20-25 лет под ставку в два процента годовых, их льготный период по оплате от 5 до 11 лет. Объединяет займы эти и то, что в них заложены по полпроцента комиссионных сборов.

С 2008 года Кыргызстан получил десять крупных кредитов КНР, которые сейчас и составляют перед ней долг: семь на строительство дорог и три на энергетическую безопасность.

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Зависимость Кыргызстана от Китая

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований США, Кыргызстан в 2019 году занимал 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП.

Кроме того, по версии Кильского института мировой экономики, Кыргызстан входит в семь стран, чей внешний кредитный долг Китаю превышает 25% от их ВВП. В список также вошли Джибути, Нигер, Республика Конго, Лаос, Камбоджа и Мальдивы.

Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд, который находится в Гонконге.