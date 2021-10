В Джалал-Абаде несколько мужчин избили 21-летнего официанта и пытаются уйти от ответственности, прикрываясь связями с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Об этом сообщило издание Kaktus.Media. В их редакцию анонимно обратились жители Джалал-Абада. По их словам, в ночь с 17 на 18 августа в кафе «Достор» посетитель отказался платить, заявив, что он родственник главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева. «Он отказался разговаривать с официантом и платить. На просьбы официанта он не реагировал, а через некоторое время в кафе приехали трое мужчин спортивного телосложения. Они сразу начали бить официанта», — рассказали очевидцы. Они отметили, что официанта вывели из заведения, избили и заставили просить прощения у посетителя. Но последний в ответ на извинения ударил официанта. После этого трое мужчин снова вывели официанта и продолжили избиение. Видео: Kaktus.Media. Сообщается, что потерпевший написал заявление в милицию. Дело зарегистрировали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Однако спустя время выяснилось, что дело переквалифицировали. А все видео с камер наружного наблюдения кафе, где видно избиение официанта, милиционеры удалили. Кроме этого, джалалабадцы сообщили, что пострадавший официант был вынужден уехать из города, так как ему поступали угрозы от нападавших. Что говорят в милиции? Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области сообщила «Клоопу», что к ним с заявлением обратился житель города Джалал-Абад Дж.Б. 1999 года рождения. Он сообщил об избиении. Было начато досудебное производство по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». «Во время следствия была установлена личность гражданина, с которым поругался заявитель», — отметили в милиции. По их данным, это 36-летний житель Джалал-Абада М.Н., который в своих показаниях заявил, что на выходе из клуба «Достор» он ударил официанта всего один раз и трех парней он не звал. Кроме этого он заявил, что этот инцидент произошел 16 августа около 22:00. В УВД Джалал-Абада также отметили, что согласно результатам судебной экспертизы, у пострадавшего был только синяк под левым глазом. «В отчете был сделан вывод о том, что серьезность и тяжесть травм были незначительными и что время получения травм не совпало с временем происшествия», — заявили в милиции. Они добавили, что на видео внутри клуба видно, что посетитель ударил официанта, но не видно, что три парня его избивали. Так, 28 сентября за отсутствием состава преступления дело переквалифицировали на статью «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что в стране завелось много людей, которые прикрываются его именем и призвал им не верить. «Моя жизнь – служение стране, а не родственникам. Я должен показывать пример обществу и обязан привлекать к ответственности. Я еще раз предупреждаю своих близких, родных, одноклассников, что если они нарушат закон, то будут нести ответственность по всей строгости закона», — говорил он.

