«Бездомный» мэр

Таалайбек Сарыбашов стал мэром Оша 18 июля 2018 года — за него проголосовали 44 из 45 депутатов городского кенеша. При этом, Сарыбашов был единственным кандидатом на этот пост. До избрания на эту должность он занимал пост полномочного представителя правительства Ошской области.

Таалайбек Сарыбашов, когда занимал пост мэра Оша, жил в Южной резиденции за счет госказны, так как у него не было своего жилья.

Два года назад он провел капитальный ремонт дома в резиденции на 3 млн 291 тысячу сомов. Журналисты выяснили, что он построил «хансарай» (особняк) на малой родине в селе Гульча.

Тогда он заявил, что дом принадлежит его отцу, а расходы на строительство разделили между собой все родственники. По словам Сарыбашова, в семье 11 сестер и братьев — все они занимаются бизнесом.

В августе 2021 года он на короткий срок был назначен и.о. мэра Бишкека. После сложения полномочий и.о. мэра столицы Сарыбашов сообщил, что планирует баллотироваться в парламент.

10 октября партия «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, провела съезд и утвердила списки кандидатов. Таалайбек Сарыбашов входит в первую пятерку.