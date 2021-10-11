Экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов 9 октября женил сына Нурсултана Насирбекова. Пышная свадьба прошла в Бишкеке. Информацию о свадьбе «Клоопу» подтвердил бывший советник Сарыбашова Азамат Абсаттаров.
Кто был на свадьбе?
Заместитель муниципального предприятия по озеленению города Ош Нурсултан Шакир уулу опубликовал видео с торжества в сторис своей инстаграм-страницы. На видео можно увидеть главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, который поздравляет молодоженов.
«Уважаемый Таалай иним (малдший брат), уважаемые сваты! Всех вас поздравляю с сегодняшним днем, с сегодняшней свадьбой! Таалай иним, сегодня ты проводишь той с хорошими намерениями», — говорит Ташиев.
На сцене вместе с Ташиевым стояли коррупционер Райымбек Матраимов, экс-спикер Ахматбек Келдибеков, генеральный прокурор Курманкул Зулушев, депутат Улан Примов и депутат Азамат Арапбаев.
При этом еще в октябре 2020 года ГКНБ, которым руководит Ташиев, задержал Матраимова по подозрению в коррупции во время работы на Гостаможне.
На свадьбе выступали известнейшие певцы и певицы Кыргызстана — Саламат Садыкова, Мирбек Атабеков, Анжелика Кайратова, Нурлан Насип и Юлия Руцкая.
Ведущим пышного торжества был известный тамада Санжар Мыкыев. Судя по видео и фотографиям, которые они опубликовали, свадебная церемония прошла в ресторане «Ала-Тоо».
Сын Сарыбашова
Сыну Сарыбашова Нурсултану Насирбекову 24 года. Ранее он работал специалистом организационно-инспекторского отдела в центральном аппарате мэрии города Бишкек. В августе текущего года, когда Сарыбашова назначили и.о. мэра Бишкека, он уволил сына. А через 10 дней и сам подал в отставку.
«Бездомный» мэр
Таалайбек Сарыбашов стал мэром Оша 18 июля 2018 года — за него проголосовали 44 из 45 депутатов городского кенеша. При этом, Сарыбашов был единственным кандидатом на этот пост. До избрания на эту должность он занимал пост полномочного представителя правительства Ошской области.
Таалайбек Сарыбашов, когда занимал пост мэра Оша, жил в Южной резиденции за счет госказны, так как у него не было своего жилья.
Два года назад он провел капитальный ремонт дома в резиденции на 3 млн 291 тысячу сомов. Журналисты выяснили, что он построил «хансарай» (особняк) на малой родине в селе Гульча.
Тогда он заявил, что дом принадлежит его отцу, а расходы на строительство разделили между собой все родственники. По словам Сарыбашова, в семье 11 сестер и братьев — все они занимаются бизнесом.
В августе 2021 года он на короткий срок был назначен и.о. мэра Бишкека. После сложения полномочий и.о. мэра столицы Сарыбашов сообщил, что планирует баллотироваться в парламент.
10 октября партия «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, провела съезд и утвердила списки кандидатов. Таалайбек Сарыбашов входит в первую пятерку.