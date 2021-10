Кыргызстан 8 октября выиграл в арбитражном суде по делу «Penwell Business Limited против Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на свой центр судебного представительства. Что это за дело? Российская компания Penwell Business Limited являлась инвестором и кредитором «БиМоКом», которая владела торговой маркой «Мегаком». До лета 2009 года Penwell владела 51% доли в «БиМоКом». В июле 2009 года активы этой компании перевели в только созданное ЗАО «Альфа Телеком». В Penwell назвали это рейдерством Максима Бакиева, сына свергунтого президента страны Курманбека Бакиева. После апрельской революции в 2010 году 49% акций компании было национализировано, остальные 51% взяты под арест. Через четыре года «Мегаком» полностью перешел в собственность государства. В 2017 году компания Penwell Business Limited подала в международный арбитражный суд на Кыргызстан. В компании заявили, что власти страны экспроприировали, то есть насильно отняли инвестиции в «Мегаком» и потребовали от Кыргызстана компенсации в $298 млн. Значимая победа Международный арбитражный суд постановил, что делая инвестиции Penwell «неоднократно прибегал к коррупционным практикам, как с помощью местных партнёров, так и напрямую». В сообщении кабмина говорится, что это решение окончательное. В кабмине считают, что выигрыш Кыргызстана в этом споре хороший сигнал для «добросовестных иностранных инвестиций, совершаемых с соблюдением требований кыргызского законодательства». «Это первый случай за 30-летнюю историю независимой Кыргызской Республики, когда в исковых требованиях иностранного инвестора было отказано в полном объеме на основании имевших место коррупционных практик», — отметили в кабмине. Читать по теме: Попытка №14. Власти снова хотят продать «Мегаком»

