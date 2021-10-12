Ресторан «Нарын» построили в Бишкеке в 80-е годы XX века. После смены власти в марте 2005 года здание стало переходить из рук в руки. Оно использовалось как казино, ночной клуб, а после пустовало в течение 10 лет. Власти долгое время обсуждали вопрос о сносе здания, и начали его только в 2017 году.

По информации мэрии столицы, здание ресторана начали сносить частные инвесторы. На место заброшенного здания планируется построить офисно-гостиничный комплекс «Хуалинь».

Здание было выставлено на продажу за 5,5 млн долларов.

Эскизы: На месте ресторана «Нарын» в Бишкеке хотят построить 20-этажный отель