Директор золотодобывающей компании «Эти Бакыр Терексай» Вели Гёкдере написал заявление в милицию на жителей Чаткальского района Джалал-Абадской области, выступавших против разработки рудника. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Шеркул Турганбаев.

«11 сентября текущего года поступило заявление от руководителя золотодобывающей компании. В нем говорится о том, что 15-20 местных жителей перекрыли дорогу в карьер и препятствуют работе предприятия», — сказал он.

Местные жители вышедшие на акцию протеста. Фото: Вести.kg

По информации издания «Turmush», несмотря на протесты со стороны жителей предприятие работу свою не прекращало. Местные сообщили изданию, что компания не останавливала работу техники.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Чаткальского района по статье «Незаконное перекрытие дороги», начато досудебное производство. Следственные мероприятия продолжаются.

Нескончаемая борьба чаткальцев

Ранее около 20 жителей села Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области вышли на пеший марш.

Тогда они заявили, что золоторудное предприятие «Эти Бакыр Терексай» наносит «большой вред» экологии и потребовали выплаты компенсаций местным жителям.

По их словам, они уже направляли в правительство письмо обращение с требованием прекратить деятельность компании, но проблема не была решена, а сельчане заявили: если вопрос не будет рассмотрен, то «народ поднимется и прекратит деятельность компании самостоятельно».

Вышедшие на марш жители заявили, что компания загрязняет деревню, вызывая различные заболевания. Кроме этого, по словам жителей, из-за пыли не растет трава, а из-за их деятельности уничтожаются пастбища.

Тогда на пеший марш вышли и подростки с плакатами, на которых были лозунги: «Нам нужен покой!», «Мы хотим дышать чистым воздухом», «Чистая экология — будущее детей».

Местные жители недовольны деятельностью компании с 2018 года. Сельчане направили письмо с требованием о прекращении деятельности компании к тогда еще президенту Сооронбаю Жээнбекову и в Жогорку Кенеш. Но со стороны властей никакой реакции не последовало.

Турецкая компания «Эти Бакыр Терексай» выкупила рудник в 2015 году на основе конкурса за $20 млн. На данный момент 25 процентами акций предприятия «Эти Бакыр Терексай» владеет «Кыргызалтын».

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