Центризбирком 13 октября завершил приём уведомлений от желающих участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам.

Сообщается, что на 13 октября выдвинулся 381 кандидат, из которых лишь 31 — женщины.

По данным ЦИК, 373 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения и 8 кандидатов — от 7 партий.

В пресс-службе ЦИК «Клоопу» сообщили, что кандидаты-самовыдвиженцы и партии должны предоставить все необходимые документы для регистрации до 18:00 часов 18 октября.

По данным на 13 октября, уведомили о выдвинутых списках кандидатов 23 партии из 73, изъявивших желание участвовать в выборах.

После этого, Центризбирком в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет их на соответствие закону и принимает решение регистрировать или нет кандидата или список кандидатов партии.

Выборы в парламент-2021

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов. Из них только 18 мест достанется женщинам. Сами депутаты будут избираться по сроком на пять лет.

Выборы в парламент будут проводиться по смешанной избирательной системе. 54 парламентариев избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

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