Фонд «Бугу Эне» в международный день барса рассказал о том, как поживает Жообарс. «Жообарс — это барсенок, которого в январе 2020 года доставили в этот реабилитационный центр с ранением в голову. Животно из-за полученной раны ослепло. Вот таких красавцев, как на фото, в мире осталось не более 7000. А через десять лет их станет еще меньше – где-то на 10%. Человек безжалостно расправляется с этими смелыми, сильными и независимыми кошками, которые живут высоко в горах. На фото наш Жаабарс. Когда-то ему выстрелили в голову и он ослеп. Вместе мы пережили его лечение, панические атаки. Вместе учились жить в мире на ощупь, для этого создали ему специальный вольер. Сейчас барсик себя прекрасно чувствует и даже играет», — сообщает фонд. Фонд обратился к кыргызстанцам, желающим помочь организации в жизнеобеспечении барсенка. «В день ему требуется 3-4 килограмма мяса: говядина, конина, цыплята, грызуны. А также витамины и различные препараты: для кровообращения, для глаз (несмотря на то, что он ослеп) и многое другое. Также барсику нужны мячи и игрушки – чтобы он не впал в депрессию, не отказался от еды и не умер. С ним надо постоянно заниматься и держать «в тонусе». Мы будем рады любой помощи: стройматериалам, игрушкам, мячам (очень нужен шар для боулинга – он тяжелый и хорошо подойдет для занятий), мясу или финансам», — сообщает организация. Куда перевести деньги? Деньги можно перевести: ЭЛСОМ+996 553 63 42 38 Optima Bank ⠀ Р/с 1091820239920161 (multicurrency) BIC/БИК: 109018⠀ SWIFT: ENEJKG22 ( BUG-EYE Foundation)⠀ Банк Кыргызстан карта: 4177 4901 5849 5939 или просто на электронный кошелек по номеру телефона: +996 553 63 42 38 Демир Банк. Счета: 1180000087152686-KGS 1180000087152787-USD 1180000087152888-EUR BIC/БИК-118005 (Head Saltanat Seitova)

