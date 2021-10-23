Фонд «Бугу Эне» в международный день барса рассказал о том, как поживает Жообарс.

«Жообарс — это барсенок, которого в январе 2020 года доставили в этот реабилитационный центр с ранением в голову. Животно из-за полученной раны ослепло.

Вот таких красавцев, как на фото, в мире осталось не более 7000. А через десять лет их станет еще меньше – где-то на 10%.

Человек безжалостно расправляется с этими смелыми, сильными и независимыми кошками, которые живут высоко в горах.

На фото наш Жаабарс. Когда-то ему выстрелили в голову и он ослеп. Вместе мы пережили его лечение, панические атаки. Вместе учились жить в мире на ощупь, для этого создали ему специальный вольер.

Сейчас барсик себя прекрасно чувствует и даже играет», — сообщает фонд.

Фонд обратился к кыргызстанцам, желающим помочь организации в жизнеобеспечении барсенка.

«В день ему требуется 3-4 килограмма мяса: говядина, конина, цыплята, грызуны. А также витамины и различные препараты: для кровообращения, для глаз (несмотря на то, что он ослеп) и многое другое.

Также барсику нужны мячи и игрушки – чтобы он не впал в депрессию, не отказался от еды и не умер. С ним надо постоянно заниматься и держать «в тонусе».

Мы будем рады любой помощи: стройматериалам, игрушкам, мячам (очень нужен шар для боулинга – он тяжелый и хорошо подойдет для занятий), мясу или финансам», — сообщает организация.

Куда перевести деньги?

Деньги можно перевести:

ЭЛСОМ+996 553 63 42 38

Optima Bank ⠀

Р/с 1091820239920161 (multicurrency)

BIC/БИК: 109018⠀

SWIFT: ENEJKG22

( BUG-EYE Foundation)⠀

Банк Кыргызстан карта: 4177 4901 5849 5939 или просто на электронный кошелек по номеру телефона: +996 553 63 42 38

Демир Банк. Счета:

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