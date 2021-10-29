Обновлено в 16:20.

В Бишкеке 29 октября автобус №8 врезался в тополь. По последним данным, пострадали 21 человек, из которых 9 детей. Об этом пишет «Кабар» со ссылкой на минздрав.

В ведомстве сообщили, что 9 детей поступивших в детскую больницу отправили на амбулаторное лечение.

В городскую больницу №4 поступили 12 человек, из них 4 пострадавших с различными травмами госпитализированы в отделение травматологии. По данным минздрава, их с состояние удовлетворительное.

«Также 2 пассажира находятся в реанимации с переломами, их состояние средней тяжести. Остальные отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

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По данным патрульной службы, ДТП произошло на проспекте Чынгыза Айтматова примерно в 12:07.

В милиции сообщили, что водитель автобуса двигаясь вверх по проспекту, не справился с управлением и врезался в тополь. СМИ сообщают о еще одной машине — она выехала на встречную.

«По предварительным данным, причиной автоаварии стало то, что на встречную полосу выехала машина. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, потерял управление», — пишет AKIpress.

На этой же версии настаивают в мэрии. Там сообщили, что водитель автобуса имеет водительский стаж в 24 года и работает на муниципальном предприятии с 2009 года, за которые ни разу не был участником аварий.

